Badelt warnt vor hoher Arbeitslosigkeit auch in Post-Corona-Zeit

Es war insgesamt ein eher düsteres Szenario, das Badelt in der „Pressestunde“ entwarf. Er rechne auch in der Zeit nach der Corona-Krise mit hoher Arbeitslosigkeit, im Herbst drohe eine Pleitewelle; und selbst ohne neuerlichen Lockdown und unter Annahme einer 2021 wieder wachsenden Wirtschaft werde man das Vorkrisenniveau noch länger nicht erreichen können. Laut dem Spitzenökonomen befinden wir uns in der tiefsten Krise seit 100 Jahren - wiewohl diese kürzer sein könnte als vorherige, sagt Badelt.