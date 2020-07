Ein Fahrzeug der deutschen Polizei trifft an einem Sammelplatz ein. Ein mit Pfeilen und Bogen bewaffneter Mann hat in dem Ort im Schwarzwald Polizisten bedroht und ihnen die Waffen abgenommen. Anschließend flüchtete er in einen Wald und wird seither mit einem Großaufgebot gesucht.

(Bild: APA/dpa/Philipp von Ditfurth)