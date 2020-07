Ein als rassistisch kritisiertes Video in sozialen Medien hat in Israel für Empörung gesorgt. Der Clip, der sich am Wochenende schnell im Internet verbreitete, zeigt eine israelische Familie im Auto während eines Ausflugs, offenbar in der Negev-Wüste im Süden des Landes. Außerhalb des Fahrzeugs stehen zwei kleine Buben.