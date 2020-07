Die Frau war am Sonntag gerade in der Tscheppaschlucht in Ferlach wandern. Plötzlich stürzte von oben ein Stein herab, der genau auf ihren Fuß fiel. Dabei wurde sie schwer verletzt. Die Bergrettung Ferlach rückte aus und barg die Verletzte. Eine Hubschrauberbergung direkt am Unfallort war nicht möglich, weshalb die Kameraden das Opfer ein Stück weit die Tscheppaschlucht mittels Seilbahn hinaus transportieren mussten, wo sie von der Mannschaft des C11 mittels Tau geborgen werden konnte.