Ein 25-Jähriger aus Regau fuhr am Samstag gegen 13 Uhr mit seinem Pkw auf der Traunuferstraße in Ansfelden in Richtung Haid. Hinter ihm fuhren ein 51-Jähriger aus dem Ennsdorf und ein 42-Jähriger aus Großgmain. Bei der Kreuzung mit der Haiderstraße hielten der 25-Jährige und der 51-Jährige ihre Fahrzeuge bei der Verkehrsampel an. Der 42-Jährige fuhr jedoch auf den Pkw vor ihm auf und schob diesen gegen den ersten Pkw.