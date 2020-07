Die Nachricht stamme von einem Fake-Profil, so Gudenus die das Posting am Samstag auf Facebook veröffentlichte. Zunächst fragte sie ihre Follower, ob jemand wisse, wie man die Identität oder die IP-Adresse hinter einem Fake-Instagram-Account herausbekommen könne. Am Sonntag erstattete sie schließlich eine Anzeige bei der Polizei.