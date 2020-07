Die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee schlägt auch Papst Franziskus auf den Magen. Er empfinde „großen Schmerz“, wenn er an das Wahrzeichen in Istanbul denke, sagte er am Sonntag nach dem Angelus-Gebet auf dem Petersplatz. Er reiht sich damit ein in eine Reihe kritischer Stimmen, die sich in den vergangenen Tagen zur umstrittenen Entscheidung der Türkei geäußert hatten.