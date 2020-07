Die ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste und dreifache Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber ist skeptisch bezüglich ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour. Auch wenn die Tour nach fünfmonatiger Coronavirus-Pause in drei Wochen wieder losgehen soll, weiß die beste deutsche Tennisspielerin (Nr. 21) noch nicht, wie sie vorgeht. Ihre Teilnahme an den US Open will sich die 32-Jährige lange offen halten.