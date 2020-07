Gibt es auch Hoffnung? „Die Festspiele werden den Städtetourismus hoffentlich beleben!“, so Leitner. Darauf setzt auch Christian Reiner, Geschäftsführer der Funkgruppe 81-11: „Das Festival ist ein Hoffnungsschimmer. Wenn es doch ausfällt, wäre das sehr schlecht.“ Aber: Mittlerweile verbessere sich die Lage langsam aber stetig. „Wir vermitteln im Schnitt 2000 Fahrten am Tag. Am Tiefpunkt waren es 400. Der Normalwert wäre rund 3000.“ Bei 81-11 fahren derzeit nur mehr 290 Taxis. Vor Corona waren es rund 340.