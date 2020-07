Die beiden Männer im Alter von 27 und 28 Jahren waren kurz nach 1 Uhr früh am Franz-Josefs-Kai aneinandergeraten. Woran sich der Streit der beiden entzündete, ist unklar. Im Zuge der Auseinandersetzung holte der Ältere laut Polizei plötzlich ein Messer hervor und versetzte seinem Gegenüber (27) einen Stich in den Oberschenkel. Ein ebenfalls 27 Jahre alter Mann wurde Zeuge der Tat, eilte dem Opfer couragiert zu Hilfe und konnte dem mutmaßlichen Täter das Messer abnehmen. „Dadurch wurde er ebenfalls leicht verletzt“, so Polizeisprecherin Barbara Gass am Sonntag.