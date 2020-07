Oberösterreich meldete mit Stand Sonntag 9.30 Uhr 53 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In Wien wurden 38 Neuinfizierte registriert, jeweils acht in Niederösterreich und Tirol, vier in Salzburg und jeweils ein neuer Fall im Burgenland, in Kärnten und der Steiermark. Lediglich Vorarlberg meldete keinen Neuerkrankten.