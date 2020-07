Was für ein Relegations-Drama! Bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit hatten die österreichischen Legionäre Marco Knaller, der jetzt vor einem Wechsel zu Wacker Innsbruck steht, und Nico Antonitsch mit Ingolstadt das Fußball-Wunder vor Augen, führten nach dem 0:2 in Nürnberg daheim mit 3:0. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit traf „Joker“ Fabian Schleusener in für den „Club“ zum 1:3.