Gegen 20.20 Uhr kam der Völkermarkter mit seinem PKW im Kreuzungsbereich der St. Michaeler Landesstraße (L 88) mit der Görtschitztal Bundesstraße (B 92), Gemeinde Brückl ins Schleudern und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dann stürzte der PKW über eine Böschung und kam in einem Acker auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Beifahrer im Alter von 6 und 19 Jahren unbestimmten Grades verletzt und mussten von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Der Lenker blieb unverletzt. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv, er ist den Führerschein los. Am PKW entstand Totalschaden.