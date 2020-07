Auch du musst immer wieder heftige Kritik einstecken. Hast du über die Jahre mehr Gelassenheit entwickelt, damit umzugehen?

Es ist wahrlich nicht witzig, wenn man als Zielscheibe von Neidern ungerechtfertigter Kritik ausgesetzt ist. Ja, ich ecke oft an und spitze vieles zu - aber so bin ich nun mal, und vielleicht ist das auch ein Mosaikstein meines Erfolgs. Ich will nicht oberflächlich ein paar fröhliche Lieder in die Welt hinausposaunen. Ich will nicht, dass ich den Leuten wurscht bin. Gegenwind ist okay, unfair finde ich es aber, wenn einige links ausgerichtete Medien wie der „Standard“ oder der „Falter“ Dutzende negative Artikel über mich veröffentlichen, aber kein einziges Mal ein Interview mit mir gemacht haben. Das finde ich unprofessionell. Ich sehe das alles aber zunehmend gelassener, weil ich eine große Masse an Fans hinter mir weiß.