Aber was kannst du aus Belgrad oder anderen Vorkommnissen in der Pandemie-Zeit mitnehmen?

Dass man einen solchen Fehler nicht wiederholt - wir haben alle nicht in böser Absicht gehandelt. Wir kamen aus dem Lockdown in die Normalität, sahen die glücklichen Kinder und Fans - und vergaßen dabei auf die Regeln.