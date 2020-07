Zuerst versuchte der 62-Jährige am Samstagnachmittag in eine Trafik in Salzburg-Herrnau einzubrechen. Nachdem sein Vorhaben scheiterte, klaute er in einem Supermarkt eine Packung Kekse. Dabei bedrohte er eine 43-jährige Kassiererin mit einem Messer, weil er die wenigen Euro nicht rausrücken wollte. Kurz darauf konnten Polizisten den Mann in seiner nahegelegenen Wohnung widerstandslos festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Salzburg an.