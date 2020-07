Dass sie sich bei ihren Auftritten bei der Truppe modisch meist in militärischer Camouflage anpasst, rief Herbert Kickl in der Sondersitzung auf den Plan: „Sie immer mit ihrem Grün und Schlammfarben!“ „Ja, wie zieht sich eine Frau im Feld an? Traurig, dass man darüber diskutieren muss, oder?“ Das viele Grün in ihrer großen Garderobe stamme im Übrigen aus der Zeit beim Bauernbund.