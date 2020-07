Nur zehn Tage nach zwei Herzstillständen konnte Ludwig V. (62) aus Klaffer am Hochficht in Oberösterreich am Donnerstag das Kepler Uniklinikum Linz bereits verlassen. „Sein Zustand grenzt an ein Wunder“, staunen selbst Ärzte. Dass er sein Leben den Enkeln Jonas (15), Jana (11) und Laura (11) verdankt, erfuhr er auf der Intensivstation - sie hatten ihn reanimiert.