Am Freitag um 16.40 Uhr wurde die Hahntennjoch-Landesstraße wegen eines prognostizierten Unwetters und akuter Murengefahr per Ampelschaltung gesperrt. Trotz Starkregens fuhren aber mehrere Fahrzeuglenker, vor allem Motorradfahrer, in den gesperrten Bereich. Die Fahrbahn war teilweise mit Steinen verlegt. Im Zuge eines Polizeieinsatzes wurden zahlreiche Fahrzeuglenker beanstandet.