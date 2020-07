Ein Titelkrimi sieht definitiv anders aus! GM Anif machte gestern mit dem schärfsten Rivalen TCS Bergheim kurzen Prozess, schlug den 2. Bundesliga-Absteiger klar. Bereits nach den Einzeln (5:1) war der Crew mit Ex-Davis-Cupper Gerald Mandl die Meisterschaft so gut wie sicher. Am Ende bejubelte Mandl-Sohn und Teamleader Bernd Kössler gar ein 7:2. Damit kann auch rechnerisch am letzten Spieltag nichts mehr schief gehen.