Gibt es noch ein drittes Formel-1-Wochenende in Spielberg? Vor dem zweiten Formel-1-Rennen in Österreich unter Corona-Bedingungen ist Aufregung wegen des nachfolgenden WM-Laufs in Budapest aufgekommen. Grund ist, dass dem Grand-Prix-Tross in Ungarn bei Verstößen gegen die Covid-19-Vorgaben Geldstrafen bis zu 15.000 Euro oder sogar Freiheitsentzug drohen. Personen mit britischem Pass dürfen mit der lokalen Bevölkerung nicht zusammentreffen. (Im Video oben sehen Sie, wie Alex Wurz darüber denkt, dass Spielberg womöglich den Ungarn-Grand-Prix übernimmt.)