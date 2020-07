Eine St. Veiterin ist am Samstag mit einer Natter im Auto von Arnoldstein zum ÖAMTC nach Klagenfurt gefahren. Da sich die Schlange derart in den Motorraum verkrochen hatte, wurde Reptilienexpertin Helga Happ gerufen, die mit einem Trick das Reptil aus dem Motorraum treiben und in ihre Obhut nehmen konnte.