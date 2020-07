Ist es gerecht? Diese Frage stellt sich, nachdem ein syrischer Arbeiter, der noch nie mit dem Strafrecht in Berührung gekommen war, am Freitagabend zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde - die Mindeststrafe für §75 StGB, Mord. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig. Hintergrund war ein Streit in der Nacht des 15. Dezember unter Feiernden, der vor einer Disco eskalierte.