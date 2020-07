Eines dieser Bauwerke steht in der Kritik von Anrainern und Naturschützern. Mitten im Naherholungsgebiet Kleinkirchental soll ein 125 Meter langes Retentionsbauwerk entstehen. Der Naturschutzbund ging rechtlich gegen diese Pläne vor, scheiterte damit aber vor dem Landesverwaltungsgericht. Zudem verfasste man ein Schreiben an Bundesministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) mit der Bitte, das Bauvorhaben per Weisung zu stoppen und eine umweltschonendere Alternative zu ermöglichen.