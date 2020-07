Geschäfte liefen im Darknet

Um den Sicherheitsbehörden aus dem Weg zu gehen, liefen die Geschäfte ausschließlich über illegale Handelsplattformen im anonymen Darknet. Bezahlt wurde mit Krypto-Internet-Währungen, die das verdächtige Paar in der Folge in „echtes Geld“ umtauschte. Mindestens drei Jahre soll sich der Österreicher, der längst kein unbeschriebenes Blatt und auch in der Heimat einschlägig amtsbekannt ist, so seinen Lebensunterhalt finanziert haben.