Einfach in Richtung Nord-Osten schauen

Wer „Neowise“ tatsächlich am Himmel erspähen will, muss früh aufstehen. „Zwischen vier und fünf Uhr ist die ideale Zeit“, sagt Windhager. Der Komet steht dann noch besonders tief am Horizont. „Einfach in Richtung Nord-Osten blicken, mit einem Feldstecher ist er besonders eindrucksvoll zu beobachten.“