Eigentumswohnungen am Gelände geplant

Neben einem individuellen Boutique-Hotel von Marriott und dem neuen Bildungsangebot, sollen auch servicierte – also möblierte – Eigentumswohnungen entstehen. Für das Großprojekt beauftragt wurde der Salzburger Bauträger Planquadr.at, der sich vorwiegend um Luxus-Objekte kümmert. Planquadra.at-Geschäftsführer Thomas Hofer freut sich nach monatelanger Planungs- und Verhandlungsphase auf die Umsetzung. „Im Hotel werden wir die Geschichte des Klosters auf sensible und kreative Art weitererzählen und in die Zukunft führen“, gibt er Einblick in seine Vision.