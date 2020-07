Nach Rang elf im ersten Spielberg-Qualifying für Sebastian Vettel hat es am Samstag das nächste Ferrari-Debakel in der Steiermark gegeben. Auf nasser Strecke schied Vettels Teamkollege Charles Leclerc bereits in Q2 aus. Heißt: Der Monegasse geht am Sonntag nur von Startplatz elf ins Rennen.