Das Wild braucht Ruhe

Gerade in der angelaufenen Wandersaison möchte Schatz darauf hinweisen, dass der Mensch auf die Gewohnheiten der Tiere Rücksicht nehmen soll. Wenn er in der Nacht Wanderer mit Stirnlampen im Gebirge bemerkt, könnte der an sich ruhige Charakter schon einmal aufbrausen: Sowohl in der Früh bis acht Uhr wie am Abend ab 19 Uhr braucht das Wild Ruhe für die Nahrungsaufnahme, so der Appell.