In einer Minute knapp fünf Kilometer höher

Es schwingen auch Frust und Nostalgie mit: Dass die Jets, die gemeinsam mit dem Eurofighter die Luftraumüberwachung Österreichs gewährleisten, mit 2021 am Ende ihrer Einsatzfähigkeit stehen, wusste man. Trainingsflüge hätte man auch noch danach abhalten können. „Das Flugzeug wurde stets notorisch unterschätzt, auch bei internationalen Übungen“, so Pilot L., er will nicht namentlich genannt werden. „Gutmütig zu fliegen, leicht, dafür hohe Leistung. Eine Minute Steigflug, und man ist knapp fünf Kilometer höher als zuvor.“ Die Elektronik hingegen: Altbestand. Viele private Kleinflugzeuge haben heutzutage eine modernere Instrumentierung als die Saab. „Das Flugzeug war immer das Stiefkind der Politik und der Militärs“, erklärt L. „Nie wurde investiert. Nur mit viel Engagement der Piloten und vor allem der Techniker blieb der Jet so lange in der Luft.“