Sein Anwalt Johannes Bügler kann diesen Schritt nicht nachvollziehen: „Die Missstände waren bereits durch Pressemeldungen in der Öffentlichkeit bekannt.“ Der Prozessspezialist sieht zudem die Vorgehensweise als rechtswidrig an. Brandl war nicht nur Personalvertreter für die Landesbediensteten, sondern auch Betriebsrat für Angestellte. Für beide Funktionen würde ihm daher der entsprechende gesetzliche Schutz gebühren - was eine Kündigung in dieser Form ausschließt.