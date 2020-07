In Ägypten sind zehn Menschen bei dem Versuch ertrunken, einen badenden Buben aus dem Mittelmeer zu retten. Ein Mann hatte offenbar versucht, den Burschen, der in eine starke Strömung geraten war, aus dem Wasser zu holen und wurde dann selbst von der Strömung erfasst. Daraufhin versuchten immer mehr Menschen zu helfen - was schließlich in einer Tragödie endete. Auch für den Buben sebst gab es keine Rettung mehr.