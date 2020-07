„Alyssa hat sich unglaublich über den Gipfelsieg ge freut“, erzählt Ortsstellenleiter Josef Lugger. Der Bergretter erhielt vor einigen Wochen den Brief aus Deutschland, der den Stein ins Rollen brachte. Lugger: „Ihre Eltern waren bereits in der Region und sind bergbegeistert.“ Nun musste eine besondere Lösung für eine rollstuhltaugliche Bergtour her.