„Wissen Sie, wie ich zum Bahnhof komme?“ Fragen wie diese hört man in St. Pölten wohl fast täglich. Daher dachte sich ein Pensionist auch nichts dabei, als er von zwei unbekannten Männern in der Nähe der Innenstadt um Hilfe gebeten wurde. Der St. Pöltner nahm sich kurz Zeit und erklärte ihnen den Weg. Doch anstatt sich für die freundliche Auskunft zu bedanken, wurde das Duo unhöflich. Die Männer warfen dem Mann vor, ihnen nicht ausreichend geholfen zu haben. Im Zuge des Wortgefechts legte ihm einer der Männer die Hand auf die Schulter. Eine Ablenkung! Denn der andere griff ihm währenddessen unbemerkt in die Gesäßtasche und stahl die Geldbörse, in der sich einige hundert Euro und die Kreditkarte befanden. Die beiden konnten damit flüchten.