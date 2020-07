Es waren immer Schutzengel in der Nähe und haben drei Kindern in Freibädern und Seen das Leben gerettet. Zuletzt in St. Marienkirchen/Schärding, wo der dreijährige Yakup schon reglos im Becken trieb, als seine Mama gerade die Badesachen zusammenpackte. Mediziner mahnen: Selbst ältere Kinder ertrinken lautlos!