In dieser Ausstellung geht es weniger um bewusste Manipulation durch Bilder, sondern um unsere bildhafte Erinnerung und wie unterschiedlich diese oft ausfällt. Cana Bilir-Meier zeigt das etwa anhand der Erinnerung an ein rassistisch motiviertes Attentat in München, das sie mit jener an eine Theateraufführung über Probleme von türkischen Einwanderern kombiniert.