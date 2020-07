Falsche Angaben im Unfallbericht gemacht

Die Frau willigte ein, gab ihm den Schlüssel. Kurz darauf startete der 34-jährige gebürtige Kosovare den Golf, fuhr auf einen Parkplatz, wo er den Passat seines Bruders abgestellt hatte. Er legte den Rückwärtsgang ein, gab Gas – und donnerte in den bereits zuvor beschädigten VW. Danach füllten sie den Unfallbericht aus, wonach die Grazerin Schuld am Parkschaden sei. Begutachten ließen sie den Wagen schließlich vom eingeweihten Mechaniker, der Reparaturkosten von über 2000 Euro in Rechnung stellte – die Versicherung zahlte aus.