Am Samstag ist die Zahl an mit dem Coronavirus Infizierten in Kärnten auf 18 gestiegen. Laut Landespressedienst wurde eine Person im Bezirk Villach-Land positiv getestet. Beim zweiten Fall handelt es sich um einen Oberkärntner, der in Lienz behandelt worden war und jetzt nach Hause zurückgekehrt ist. Was Sorgen bereitet ist die sogenannte „Clusterbildung“ nach einem außerschulischen Theater-Workshop im Jauntal. Bei Landeshauptmann Peter Kaiser wurde am Wochenende ein zweiter Test durchgeführt.