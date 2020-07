Durch das schlechte Wetter sei am Samstag der Ausflugsverkehr an die Seen oder ins Salzkammergut weggefallen. Der übrig gebliebene Reiseverkehr auf den Transitrouten Richtung Süden sei fast nicht vorhanden gewesen. „Die Tauernautobahn ist de facto leer“, betonte der ÖAMTC-Sprecher. „Es ist an einem Reisesamstag weniger Verkehr als an einem Mittwoch.“