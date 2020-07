„Sein Oberkörper hat mich sehr beeindruckt“

Das große Los hat Christian Sparber (42) aus Eben im Pongau in Salzburg gezogen. Er durfte am Mittwoch dank der „Krone“ vor der Partie Dominic Thiem gegen den Russen Andrey Rublev den Münzwurf machen – am Center Court zwischen den beiden Spielern.