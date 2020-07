40 Millionen invistiert

40 Millionen Euro wurden in die Produktion investiert, in der die Pilzzucht das Um und Auf ist: 12 von 18 Durchwachshallen sowie 12 der 20 Erntehallen sind derzeit in Betrieb. In letzteren herrscht durchgehend ein Klima mit 15 Grad und 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. „Wie im Herbst im Wald“, sagt Thomas Neuburger, der im Jänner 2015 in die Firma eingestiegen ist und im Fleischlos-Betrieb das Sagen hat. Bis zu drei Zentimeter schieben die Kräuterseitlinge kurz vor der Ernte pro Tag an. „Ich gehe täglich in der Früh durch jede Halle“, verrät der 31-Jährige.