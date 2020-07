Ferienbeginn im Westen und Süden Österreichs - doch beim Blick auf die Straßen will man das nicht so recht glauben. So wurde laut ÖAMTC noch nie so wenig Reiseverkehr auf Österreichs Autobahnen verzeichnet. Lediglich an den Grenzübergängen Spielfeld und Karawanken sowie in Nickelsdorf kam es zu Wartezeiten.