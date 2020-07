400 Einsätze galt es für die Helfer der Feuerwehren am Freitagabend in Oberösterreich abzuarbeiten. So mussten Keller ausgepumpt und Straßen freigeräumt werden, so das Landesfeuerwehrkommando. Schwer verletzt wurde eine junge Frau, die am Badesee in Feldkirchen an der Donau von einem umstürzenden Baum getroffen wurde, sie wurde vom Roten Kreuz ins Spital gebracht.