Innenminister Karl Nehammer hat am Samstag dementiert, die ÖVP in die Wiener Landtagswahl zu führen. „Ich kann ausschließen, dass ich als Spitzenkandidat in Wien antrete“, sagte Nehammer in einem Interview. Seine in der Corona-Krise wiederholt geäußerte Kritik an der Stadtregierung hatte Spekulationen genährt, er könnte im Oktober statt Finanzminister Gernot Blümel für die ÖVP antreten.