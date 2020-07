Zeit ist Geld: Ein Motto, das vor allem auch in der internationalen Frächterszene weit verbreitet ist! Es wird oft viel getrickst und manipuliert - jüngstes Beispiel: ein 33-jähriger serbischer Lkw-Fahrer, der am Freitagabend bei einer Schwerpunktkontrolle in Nauders aus dem Verkehr gezogen worden ist.