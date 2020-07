Unsere Tour startete beim Koschutahaus und führt uns entlang des Südalpen Panoramaweges durch Wald, dann durch Latschen und unterhalb der Felswände in eine kleine Scharte. Teils entlang des Grates - absolute Trittsicherheit vorausgesetzt - geht es auf den Gipfel und Karin kommt ins Staunen. Denn vor uns steht die Koschuta in der Abendsonne in all ihrer Pracht. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, schmunzelt Karin: „Der Koschutnikturm folgt.“