„Thronfolger“

Alex Albon bescheinigen Experten ein großes Potenzial, rasch die Spitze des Podiums zu erklimmen. Obwohl das Leben des Senkrechtstarters, dessen Vater ihm mit sechs Jahren mit Steinen ein 8er-Layout, das die Rennstrecke auswies, daheim in London auflegte, einigermaßen „kurvenreich“ verlief. „Es war die schwerste Zeit meines Lebens“, bekannte der Sohn einer thailändischen Mutter, nachdem publik geworden war, dass Mama Kankamol 2012 wegen Betrug im Gefängnis landete. Um 7,5 Millionen Pfund soll sie Luxusautos verscherbelt haben. Vor fünf Jahren wurde die Mutter in die Freiheit entlassen - morgen will der „Red Bull-Prinz“, dessen Werdegang auch im „F1 Red Bulletin“ beleuchtet wird, erstmals auf den Thron.