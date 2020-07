Spannende Zeiten mit einem Weltklasse-Hauch für Salzburgs Tennis-Hoffnungen! Während Benedikt Emesz (18) neuerdings sein Glück in Wolfgang Thiems frischer Talente-Schmiede in Wien versucht, neben Superstar Dominic, Sebastian Ofner und Co. aufschlägt, landet nun auch der 17-jährige Lukas Neumayer bei einem ganz großen Namen.