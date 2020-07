Wird das Gesundheitssystem dem großen Anstieg der Neuinfektionen standhalten können?

Am vergangenen Sonntag waren wir in einer Situation, in der wir nicht mehr in der Lage gewesen wären, eine große Anzahl an Schwerkranken entsprechend zu behandeln, wenn wir keine Schritte unternommen hätten. Das war eine gefährliche Situation und an dem Punkt haben wir deswegen der Regierung empfohlen, sofort Maßnahmen zu ergreifen, und das haben sie am Montag auch getan. Wir werden in den kommenden paar Tagen sehen, ob die Maßnahmen, die ergriffen wurden, auch ausreichend waren und ob die Neuinfektionen dadurch reduziert werden. Falls dem nicht so ist, müssen wir härtere Maßnahmen ergreifen.