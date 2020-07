Warum eine Auseinandersetzug zwischen einem 37-jährigen in Ferlach lebenden Kroaten und einem in Klagenfurt lebenden Bosnier (35) so handgreiflich geworden ist, konnte noch nicht geklärt werden. Beide erlitten jedoch Schnittverletzungen im Gesicht und an den Armen. Die Rettung brachte einen Verletzten ins Klinikum, den anderen ins UKH.